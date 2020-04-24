В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.

Ранее, 24 апреля, грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что власти страны отзовут посла Украины в Тбилиси в случае, если украинские власти назначат Михаила Саакашвили вице-премьером страны.

«Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: «У вас будут дипломатические проблемы». Это Грузия. Надо об этом не забывать», — приводит слова Арахамии «Обозреватель».

Он добавил, что кадровые решения являются суверенным правом Украины, и никакие страны не могут указывать Киеву в данном вопросе.

«Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует», — сказал политик.

Ранее в пятницу стало известно, что Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Как объяснил Саакашвили, глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. По его словам, Киев нуждается в более четких переговорах и более приемлемых условиях сотрудничества.