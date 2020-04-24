Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде. Видеозапись опубликована на странице «4 канала» в Facebook.

Цвета украинского флага на значке Саакашвили располагались в обратной последовательности: сверху – желтая полоска, а снизу – синяя.

На другой видеозаписи, где бывший президент Грузии дает интервью СМИ, значок прикреплен правильно.

Ранее в этот же день стало известно, что Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Как объяснил Саакашвили, глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. По его словам, Киев нуждается в более четких переговорах и более приемлемых условиях сотрудничества.

Накануне Саакашвили поделился планами действий в случае назначения на пост вице-премьера правительства Украины. По его словам, от всех олигархов необходимо «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. В стране действует «феодальная олигархическая система», и это нужно изменить, добавил экс-президент Грузии.

22 апреля он подтвердил, что получил предложение от президента занять место вице-премьера по реформам. Он назвал это большой честью и сообщил о планах представить Верховной раде «программу неотложных изменений».