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В раде предсказали скандал в случае работы Саакашвили в правительстве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Работа бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в правительстве Украины окончится скандалом. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, назначение Саакашвили в правительство не принесет ничего хорошего Украине. Он также отметил, что в стране есть достаточно умных и деятельных людей, а «политические туристы» здесь не нужны.

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При этом Бойко заметил, что выражает мнение своей партии, которая не будет поддерживать кандидатуру грузинского экс-президента.

«Это сумасшедший пиар, громкие высказывания, потом обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся, и очередной скандал, который мы видели. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами», — заявил политик.

Ранее 24 апреля Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Накануне Саакашвили поделился планами действий в случае назначения на пост вице-премьера правительства Украины. По его словам, от всех олигархов необходимо «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. В стране действует «феодальная олигархическая система», и это нужно изменить, добавил экс-президент Грузии.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили, так как, по словам властей, он ухудшил экономические показатели области, и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.

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