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Прокуратура потребовала снести дом после взрыва газа в Уфе

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В Уфе прокуратура признала аварийным дом, в котором в январе произошел взрыв газа. Ведомство требует снести здание.

По данным экспертов, в аварийном состоянии находятся строительные конструкции здания. При взрыве газа, который произошел в январе 2020 года, повреждены две квартиры, обрушился потолок и межкомнатная перегородка. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В результате взрыва травмы получили три человека. Мужчина был госпитализирован с ожогами 50% поверхности тела. Женщина и ее сын, находившиеся в соседней квартире, были направлены на амбулаторное лечение. Позже стало известно, что мужчина скончался. Жильцов дома направили в центр временного расселения. Предполагалось, что в доме, которому 67 лет, можно сделать ремонт.

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