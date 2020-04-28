Прокуратура потребовала снести дом после взрыва газа в Уфе

В Уфе прокуратура признала аварийным дом, в котором в январе произошел взрыв газа. Ведомство требует снести здание.

По данным экспертов, в аварийном состоянии находятся строительные конструкции здания. При взрыве газа, который произошел в январе 2020 года, повреждены две квартиры, обрушился потолок и межкомнатная перегородка. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В результате взрыва травмы получили три человека. Мужчина был госпитализирован с ожогами 50% поверхности тела. Женщина и ее сын, находившиеся в соседней квартире, были направлены на амбулаторное лечение. Позже стало известно, что мужчина скончался. Жильцов дома направили в центр временного расселения. Предполагалось, что в доме, которому 67 лет, можно сделать ремонт.