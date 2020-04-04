В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в жилом доме

В жилом доме в Орехово-Зуево по адресу: улица Гагарина, 31, произошел взрыв. Об этом сообщает городской интернет-паблик в Instagram Tvoeorehovozuevo в субботу, 4 апреля.

На фото, которое опубликовано в соцсети, видна пятиэтажка, этажи которой с пятого по третий разнесло взрывной волной, обломки обрушились на нижние этажи. Дом практически разорвало пополам.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям», что по данному адресу во втором подъезде многоквартирного дома в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки на третьем этаже. «Дом кирпичный, пять этажей, четыре подъезда. Идет эвакуация всех жильцов», — сказали в министерстве.

На место ЧП направлены спасательные службы. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее 26 марта в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека, а позже — и полуторагодовалый ребенок, которого госпитализировали после ЧП. Всего за медпомощью обращались 17 человек. Основная версия произошедшего — взрыв газового баллона. Полиция задержала и арестовала мужчину, который принес газовый баллон в этот дом.