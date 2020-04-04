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СМИ сообщили о погибших в результате взрыва в доме в Орехово-Зуево

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Фото: соцсети
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Взрыв в подмосковном Орехово-Зуево обрушил подъезд дома, есть погибшие. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил источник «Интерфакса».

«Полное обрушение с 1-го по 5-й этаж. Люди находились дома. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие», — рассказал собеседник информагентства.

По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Сейчас на месте работают представители МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что пожара не последовало.

На минувшей неделе в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погибли два человека. Позже скончался еще и полуторагодовалый ребенок, который находился в этот момент в здании.

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