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Пострадавший при взрыве газа в Магнитогорске ребенок скончался

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Полуторагодовалый ребенок, пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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«Ребенок вчера скончался», — говорится в сообщении региональных властей.

28 марта пострадавшего ребенка перевезли из Магнитогорска в Челябинск. Он был в крайне тяжелом состоянии и находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.

Взрыв в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел 26 марта. В результате инцидента погибли два человека. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона.

Всего за медицинской помощью обратилось 17 человек. Двое были госпитализированы, среди них — ребенок.

Полиция задержала мужчину, который принес газовый баллон в дом. 28 марта он был арестован.

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