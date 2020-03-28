Житель Магнитогорска арестован за взрыв газового баллона в жилом доме

Подозреваемый в причастности к взрыву газа в жилом доме в Магнитогорске арестован. Такую меру пресечения в субботу, 28 марта, избрал городской Орджоникидзевский районный суд.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 мая 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя суда.

Мужчину, который принес в жилой дом газовый баллон, задержали накануне, 27 марта, пишет «Газета.ру». По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, этот человек занимается ремонтными работами.

Взрыв газового баллона в Магнитогорске произошел 26 марта в одном из жилых домов на улице Доменщиков. В результате происшествия погибли два человека.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился помочь всем, кто пострадал в результате данного происшествия.