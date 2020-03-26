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Власти сообщили о гибели женщины и подростка при взрыве в Магнитогорске

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Фото: соцсети
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Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения», — цитирует сообщение в четверг, 26 марта, ТАСС. Среди пострадавших два ребенка, добавили в минздраве региона.

В связи с пожаром сформированы и выехали на место две бригады врачей областной детской клинической больницы.

О взрыве в доме на улице Доменщиков сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Как сообщили «Известиям», основной причиной взрыва является утечка газа. «Там старушка жила, в этой квартире, могла не закрыть газ, либо неисправность плиты. Шесть квартир в общей сложности горело», — рассказали очевидцы.

Как уточняет РЕН ТВ, погибшие находились в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

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