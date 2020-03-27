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17 человек обратились за медпомощью после взрыва газа в Магнитогорске

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Фото: ТАСС/Андрей Ос
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После взрыва в жилом доме Магнитогорска за медицинской помощью обратилось 17 человек. Об этом в пятницу, 27 марта, ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Всего в период происшествия 17 человек обратились за медицинской помощью. Из шести доставленных в больницы на данный момент только двое остаются под присмотром врачей, остальных выписали», — говорится в заявлении.

Одиннадцати пациентами была оказана оперативная медпомощь на месте, и от госпитализации они отказались.

В настоящее время ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь с ним работала бригада врачей из Челябинска, при необходимости вертолет готов доставить его в областной центр.

Второй пострадавший — мужчина. Он находится в состоянии легкой степени тяжести.

Накануне, 26 марта, в доме на улице Доменщиков прогремел взрыв. В качестве основной причины происшествия рассматривается утечка газа. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли женщина и подросток.

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