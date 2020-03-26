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Губернатор распорядился помочь пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

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Фото: соцсети
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Местные власти окажут необходимую помощь пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. Соответствующие поручения мэрии города дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поставил задачи определить число пострадавших, организовать пункты временного размещения для нуждающихся, а также совместно с региональным управлением МВД обеспечить охрану имущества в пострадавшем от взрыва доме, передает «Интерфакс».

Региональному минздраву поставлена задача обеспечить всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим; министерству социальных отношений — оказать все необходимые меры социальной поддержки.

Взрыв в жилом доме произошел ранее 26 марта. Основной версией является утечка бытового газа. Известно, что погибли два человека. После взрыва загорелись шесть квартир. По данным МЧС, разрушений конструкций дома нет.

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