Пожар в жилом доме в Магнитогорске потушили, всего спасен 31 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

Как сообщили «Известиям», основной причиной взрыва является утечка газа. «Там старушка жила, в этой квартире, могла не закрыть газ, либо неисправность плиты. Шесть квартир в общей сложности горело», — рассказали очевидцы.

Ранее стало известно, что из-за взрыва погибли два человека. По данным МЧС, разрушений конструкций дома нет. После взрыва загорелись шесть квартир.

Как уточняет РЕН ТВ, погибшие находились в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

О взрыве сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Инцидент произошел на улице Доменщиков.