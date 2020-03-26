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Мэр Магнитогорска рассказал о размещении людей после взрыва газа в их доме

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Фото: соцсети
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Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, будут ночевать в гостиницах, сообщил в четверг, 26 марта, мэр города Сергей Бердников.

«Жители всего дома сегодня будут ночевать в гостиницах. В 36 школе организован штаб, специалисты помогут каждому», — говорится в сообщении на сайте мэрии города.

Уточняется, что ночевать люди будут в гостиницах «Золотая юрта» и «Европа».

Как отметили в администрации города, жильцов дома ждут в местной школе, где всех накормят и решат вопрос с дальнейшим размещением.

О взрыве в доме на улице Доменщиков сообщили очевидцы. По их словам, после хлопка начался пожар. Как сообщили «Известиям», основной причиной взрыва является утечка газа. «Там старушка жила, в этой квартире, могла не закрыть газ, либо неисправность плиты. Шесть квартир в общей сложности горело», — рассказали очевидцы.

Как уточняет РЕН ТВ, погибшие находились в квартире, которая стала эпицентром взрыва.

Как стало известно позже, в результате взрыва погибли женщина и подросток, также пострадали два ребенка.

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