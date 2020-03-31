Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Красноярском крае

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Зеленогорске Красноярского края. Обрушилась стена, по предварительной информации, погиб один человек, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. В результате хлопка возник пожар, огонь охватил две квартиры. В 02:41 пожар был локализован на площади 70 квадратных метров. Эвакуированы 20 человек.

26 марта сообщалось, что в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона. В результате погибли два человека.