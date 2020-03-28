Один человек пострадал при взрыве газового баллона в Находке

В Находке в шестиэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадал один человек.

Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже. Были выбиты окна, повреждена внешняя облицовка здания. Травмы получил житель квартиры.

«У мужчины диагностированы травмы верхних конечностей, ожоги шеи и головы. Он госпитализирован», — сообщил «Интерфаксу» источник в субботу, 28 марта.

Пожара в результате взрыва не было, другие квартиры не пострадали. Конструкция здания не была повреждена.

«В квартире всё нормально, нет никаких повреждений в квартире, а в доме и тем более, такого нет», — сообщили «РИА Новости» в управляющей компании.

26 марта в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибли два человека. Всего за медицинской помощью обратилось 17 человек.

27 марта сообщалось о задержании мужчины, принесшего газовый баллон в дом. Как пишет «Газета.ру», им оказался родственник одного из жильцов.