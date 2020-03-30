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Власти рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Магнитогорске ребенка

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Фото: ТАСС/Илья Московец
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Полугодовалый ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, остается в тяжелом состоянии. Об этом 30 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

«Ребенка перевезли из Магнитогорска в Челябинск 28 марта. Сейчас он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии», — рассказали агентству.

26 марта в одном из жилых домов Магнитогорска на улице Доменщиков произошел взрыв. Основная версия происшествия — взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибли два человека.

Всего за медицинской помощью обратилось 17 человек. Двое госпитализированы. Один из них — ребенок.

Полиция задержала мужчину, который принес газовый баллон в дом. 28 марта он был арестован.

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