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«Наше радио» подало в суд на продававшие билеты на «Нашествие-2020» сайты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По заявлению «Нашего радио» Арбитражный суд Москвы запретил регистраторам доменных имен осуществлять какие-либо действия с тремя сайтами, на которых продаются билеты на фестиваль «Нашествие-2020». Об этом свидетельствуют определения суда, опубликованные на интернет-портале «Электронное правосудие».

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Речь идет о доменах teatrbilet.ru biletservis.ru и «купить-билет.онлайн.рф». Радиостанция мотивировала иск тем, что владельцы сайтов — ООО «Без нас никак» и «Билетсервис.ру» — незаконно используют товарные знаки, принадлежащие «Нашему радио».

В соответствии с российским законодательством арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры для обеспечения имущественных интересов заявителя до предъявления иска. При этом заявитель обязан в установленный судом срок подать иск.

Накануне в Министерстве культуры России сообщили «Известиям» о возможном увеличении штрафов для нарушителей авторских прав в интернете.

Ужесточение санкций прежде всего планируется в отношении владельцев сайтов, которые не раскрывают своих личностей и не удаляют контент по запросам правообладателей. На данный момент штраф за неисполнение этого требования составляет до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 3 млн рублей.

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