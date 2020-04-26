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В России предложили ужесточить наказание за нарушение авторских прав

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Штрафы для нарушителей авторских прав в интернете могут значительно вырасти. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры России.

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Ужесточение санкций прежде всего планируется в отношении владельцев сайтов, которые не раскрывают своих личностей и не удаляют контент по запросам правообладателей. На данный момент штраф за неисполнение этого требования составляет до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 3 млн рублей.

Минкульт разрабатывает несколько законопроектов, которые направлены на внесение поправок в КоАП. Одна из них — блокировка без решения суда, если в Роскомнадзор поступает заявление от правообладателя. Размер штрафов пока обсуждается. Ожидается, что соответствующие законы будут приняты до конца 2020 года.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддерживает инициативы Минкульта и считает, что штрафы за нарушение авторских прав должны быть высокими, потому что производство контента требует от авторов больших затрат.

Вместе с тем экс-замминистра связи России Илья Массух считает, что ужесточение наказания не решит проблему распространения пиратского контента в интернете. Он полагает, что более эффективной мерой был бы запуск автоматического поиска в нелицензионных и украденных материалов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 27 апреля.

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