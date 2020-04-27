Такое кино: Минкульт предлагает блокировать сайты без решения суда

В России намерены ужесточить наказание за нарушение авторских прав в интернете. Как сообщили «Известиям» в Минкультуры, речь идет о мерах в отношении владельцев сайтов, которые остаются анонимными и не удаляют контент на основании заявлений правообладателей, а также о сокращении длительности судебной процедуры блокировки нелегального продукта. В настоящее время штраф за неисполнение этого требования составляет до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 3 млн рублей. В профильном комитете Госдумы по культуре инициативу министерства поддерживают. Эксперты же считают, что новые нормы будут восприняты россиянами неоднозначно.

Наказывать как можно строже

Как заявили в пресс-службе Минкультуры, несмотря на то что практику реализации антипиратского законодательства за прошедшие годы в целом можно назвать положительной, ряд его моментов требует совершенствования.

«Это длительность судебной процедуры блокировки нелегального контента, анонимность владельцев сайтов и непринятие ими мер по удалению контента на основании заявлений правообладателей в рамках внесудебного механизма», — уточнили в ведомстве. Там пояснили, что сейчас создатели продукта вынуждены нести издержки, доказывая свое авторство и факт кражи. В Минкультуры считают, что необходим механизм оперативной внесудебной блокировки, при котором интернет-ресурс в случае несогласия будет обосновывать правомерность размещения контента, а не наоборот.

В министерстве также подчеркнули, что совершенствование законодательства в области пресечения нелегального использования контента в интернете требуется в связи с учетом непрерывного развития информационных технологий. С этой целью Минкультуры разрабатывает несколько законопроектов, которые должны вступить в силу уже в декабре 2020 года. Первым — предлагается ввести новую норму в КоАП по наказанию за необоснованное размещение контента, то есть если владелец сайта не сможет объяснить появление на нем того или иного продукта. Вторым — разрешить блокировать ресурсы без решения суда, если в Роскомнадзор поступит заявление от правообладателей. Как уточнили в пресс-службе, размер штрафов для нарушителей сейчас прорабатывается.

В настоящее время в соответствии с законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» нелегальный контент должен быть удален в течение трех рабочих дней по требованию Роскомнадзора после решения суда. Штраф за неисполнение этого требования составляет до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении может дойти до 3 млн.

Инициативу Минкультуры готовы поддержать в профильном комитете Госдумы.

— На мой взгляд, такое наказание должно быть непременно. Думаю, что в первую очередь это касается аудио- и видеопродукции, которая распространяется в интернете очень быстро. В то время как действующая судебная процедура удаления нелегального контента не позволяет делать это оперативно. В итоге производители теряют деньги, — заявила «Известиям» первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.

По ее мнению, если говорить о размерах штрафов за нелегальное распространение фильмов, то они должны быть очень высокими, потому что стоимость производства такого продукта велика. Если же речь идет, например, о фотографии, то они могут быть существенно ниже.

С этим мнением согласен российский режиссер и зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

— Авторские права должны быть защищены, и чем строже за это будет наказание, тем лучше. Потому что это воровство, а вор должен сидеть в тюрьме. У нашего населения почему-то такое отношение: один раз посмотрю, ну и что такого. Но это работа, за которую получают деньги, — пояснил парламентарий.

По его словам, в мире существует две системы защиты авторских прав: американская и немецкая. Россия живет по первой: наказывают того, кто показывает эти незаконные фильмы. В Германии наказывают того, кто смотрит, и там пиратства уже нет, подчеркнул Владимир Бортко.

К слову, в 2016 году Минкультуры предлагало введение штрафов для граждан за скачивание пиратского контента. Однако эта инициатива поддержки не получила.

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В большинстве фракций к новой инициативе министерства отнеслись положительно.

— Думаю, надо эти законопроекты поддержать, потому что они направлены на решение проблемы, которая очень актуальна в России. Сегодняшние сроки удаления позволяют нарушителям пользоваться ими в своих интересах, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Пиратские сайты, как наркотики, должны быть запрещены, согласен зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

— Бороться с этим нужно обязательно, но я не представляю, как это можно сделать в условиях карантина, когда закрыты кинотеатры и театры. На мой взгляд, сейчас нужно всё открыть для свободного просмотра. А вот когда эпидемия коронавируса закончится, тогда браться за нелегальный контент, — отметил в разговоре с «Известиями» коммунист.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что сроки удаления нелегальной продукции в интернете надо сокращать, но лично он против досудебной блокировки сайтов.

— Конечно, авторские права нужно защищать. Когда законопроект поступит в Госдуму, мы его внимательно изучим, — пояснил парламентарий.

Во фракции «Единой России» до поступления документа в нижнюю палату от комментариев воздержались.

Интернет-эксперт, бывший замминистра связи РФ Илья Массух считает, что наказание владельцев сайтов за нелегальный контент правомочно, однако кардинально это проблему пиратства видео- и аудиопродукции не решит. По его мнению, главное — неотвратимость наказания, которой сегодня нет. Либо сайт не там зарегистрирован, либо его владелец не тот. По его мнению, более эффективной мерой мог бы стать перевод поиска пиратского контента в автоматический режим. Так же как с видеокамерами на дорогах, пока стояли милиционеры, это не работало, подчеркнул эксперт.