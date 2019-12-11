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«Тараканы!» станут хедлайнерами ностальгического «Нашествия»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В московском ДК им. Горбунова 14–15 декабря состоится фестиваль «Нашествие. 20 шагов в историю». Его хедлайнерами станут Линда и группа «Тараканы!».

В программу фестиваля войдут артисты, выступавшие на первом «Нашествии» 20 лет назад.

Лидер «Тараканов» Дмитрий Сид Спирин рассказал, что его команда не выступала на самом первом «Нашествии» в «Горбушке», но полгода спустя приехала на open-air «Нашествия» на ипподроме.

«Это был первый наш open-air, на котором мы давали концерт в принципе, то есть, конечно, выступали до этого на открытом воздухе, но на масштабном фестивале не доводилось», — вспоминает он. По его словам, тогда было сыграно пять песен. На ностальгическом выступлении он собирается повторить их и, возможно, добавить что-то из современного творчества.

Также в фестивале примут участие «Леприконсы», TOTAL, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», Сергей Бобунец, «МультFильмы», Pep-See, Trubetskoy, «Запрещенные Барабанщики», Zdob Si Zdub.

Первое «Нашествие» состоялось в ДК им. Горбунова 10-11 декабря 1999 года и было приурочено к первой годовщине «Нашего Радио». Его зрителями стали около 4 тыс. человек.

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