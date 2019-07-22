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Гости фестиваля «Нашествие» съели около 500 т еды

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Гости российского рок-фестиваля «Нашествие» за четыре дня съели около 500 т еды. Об этом в пресс-центре НСН рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

«У нас в этом году огромное количество точек торговых и разнообразное и доступное питание. В этом году у нас не было ни одной жалобы на эту тему, чем мы очень довольны», — заявила организатор фестиваля.

Фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области уже в 20-й раз. На этот раз он длился четыре дня вместо трех, и за это время его посетили около 200 тыс. человек. На трех фестивальный сценах: «Главная», «Наше 2.0» и «Ультра» — выступили больше 130 коллективов.

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