Прямой эфир

Гости «Нашествия» спели песню «Трава у дома» во время сеанса связи с МКС

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошел в субботу, 20 июля, на фестивале «Нашествие» в селе Большое Завидово в Тверской области. Посетители фестиваля спели любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне».

«О космосе не так много песен, но, наверное, моя самая любимая — это «Земляне», «Трава у дома». <…> Я слушаю самую разнообразную музыку, но больше всего я люблю тяжелый рок», — рассказал космонавт.

Овчинин также сообщил об экспериментах, которые проводятся на орбите, и о том, как готовятся на станции к встрече новых членов экипажа, которые должны прибыть на орбиту в субботу, передает ТАСС.

По словам космонавта, во время телемоста МКС пролетела Южную Америку и находилась над океаном. На сцене «Нашествия» сеанс связи вели космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

В 2019 году «Нашествие» проходит в двадцатый раз. Его основная программа разворачивается с 19 по 21 июля. Госкорпорация «Роскосмос» официально сотрудничает с фестивалем. В павильоне корпорации поклонникам рока представили концепцию российской комплексной программы исследования и освоения Луны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль «Нашествие» стартует 18 июля в Тверской области
Россия накормит первого космонавта ОАЭ халяльными блюдами на МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017