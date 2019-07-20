Гости «Нашествия» спели песню «Трава у дома» во время сеанса связи с МКС

Прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошел в субботу, 20 июля, на фестивале «Нашествие» в селе Большое Завидово в Тверской области. Посетители фестиваля спели любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне».

«О космосе не так много песен, но, наверное, моя самая любимая — это «Земляне», «Трава у дома». <…> Я слушаю самую разнообразную музыку, но больше всего я люблю тяжелый рок», — рассказал космонавт.

Овчинин также сообщил об экспериментах, которые проводятся на орбите, и о том, как готовятся на станции к встрече новых членов экипажа, которые должны прибыть на орбиту в субботу, передает ТАСС.

По словам космонавта, во время телемоста МКС пролетела Южную Америку и находилась над океаном. На сцене «Нашествия» сеанс связи вели космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

В 2019 году «Нашествие» проходит в двадцатый раз. Его основная программа разворачивается с 19 по 21 июля. Госкорпорация «Роскосмос» официально сотрудничает с фестивалем. В павильоне корпорации поклонникам рока представили концепцию российской комплексной программы исследования и освоения Луны.