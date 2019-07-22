Группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет

Российская рок-группа «Чиж & Co» пообещала выпустить альбом в течение года после 20-летнего перерыва. Об этом на пресс-конференции на поле фестиваля «Нашествие» рассказал лидер коллектива Сергей Чиграков.

«Максимум через год выйдет новая пластинка группы «Чиж & Co». Я молчал и держался, я хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. 20 лет ничего не писать — это красота», — приводит слова музыканта НСН.

Сергей Чиграков — российский композитор, певец и музыкант, основатель группы «Чиж & Co» в 1994 году. Последний на данный момент студийный альбом группы под названием «Нечего терять» вышел в 1999 году.

В 2019 году «Нашествие» прошло в двадцатый раз. Его основная программа разворачивалась с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово Тверской области.