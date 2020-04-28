Мобильное выделение: школьникам грозит запрет на учебу через смартфон

Смартфоны нельзя использовать при онлайн-обучении, гласят обновленные рекомендации Минпросвещения по организации дистанционных занятий. Также документ, с которым ознакомились «Известия», рекомендует ограничить время пребывания школьника за компьютером и регулярно прерываться на гимнастику для глаз и физкультминутки. С опасностью длительного использования смартфона для зрения можно согласиться, но не каждая семья может себе позволить оснастить комнату школьника по последнему слову техники, говорят эксперты.

Кабинет для школьника

Рекомендации «по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Минпросвещения выпустило 21 апреля. Документ дополняет другие методички по организации онлайн-уроков.

В новых рекомендациях говорится, что у составителей появились данные о том, что в качестве электронного устройства для дистанционного обучения некоторые дети планируют использовать смартфоны. Это связано с большими рисками для их здоровья, указано в документе. В числе неблагоприятных факторов перечислены электромагнитное излучение, маленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Работа на смартфоне приведет к выраженному утомлению школьника и в конечном итоге отразится на состоянии его здоровья, считают авторы рекомендаций. Фраза «Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено» в документе напечатана заглавными буквами и жирным шрифтом. «Известия» направили в Минпросвещения запрос с просьбой в том числе пояснить, как запрет согласуется с форматом рекомендаций и предусмотрены ли санкции за нарушение предписания.

Перечня разрешенной для онлайн-обучения техники в документах нет. В разделе об организации рабочего места говорится об «аппартно-программном комплексе». Также сказано, что монитор должен быть на расстоянии не меньше 50 см от глаз школьника, а при работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную клавиатуру. Можно предположить, что планшеты для учебы тоже не приветствуются, хотя прямого упоминания этих устройств в документе нет.

Помимо вышесказанного в документе оговорено, что рабочий стол ученика не может располагаться в комнате, где находятся остальные члены семьи, рядом не должно быть телевизора, а «в обзор камеры не должно попадать то, что не имеет отношения к занятию». Педагог должен обсудить устройство рабочего место ученика с ним самим или его родителями, предписывает документ.

Чтобы минимизировать вред для глаз, Минпросвещения рекомендует ограничить время за компьютером для школьников. Предложенные нормы отличаются для учеников разных классов и касаются как непрерывной работы, так и суммарного времени перед монитором в день. Например, ученикам 1–4 классов можно беспрерывно заниматься за компьютером не больше 15 минут (с жидкокристаллическим монитором — до 20–25 минут) и посещать онлайн не больше одного урока в сутки. Дистанционное обучение должно рассматриваться не только как работа онлайн, но и предусматривать другие формы, поясняется в рекомендациях.

Также документ предлагает делать гимнастику для глаз и проводить физкультминутки. В рекомендациях приводится несколько комплексов, в том числе для снятия напряжения и улучшения мозгового кровообращения.

Кто заплатит?

С рекомендациями не поспоришь, это известные нормы и правила, которые были приняты в системе образования уже давно, указал преподаватель факультета психологии и педагогики МПГУ Олег Баксанский. Вопрос в другом — как обеспечить их выполнение, кто будет предоставлять необходимую технику в российские семьи, рассуждает он.

— С массовым переходом на удаленную занятость компьютеры нужны не только детям, но и обоим родителям. То есть если в семье есть хотя бы один школьник, получается, нужно как минимум три компьютера, ведь время работы на них постоянно пересекается. Мы упираемся в чисто экономические проблемы — немногие семьи могут позволить себе столько техники, да и площади квартир далеко не всегда позволяют организовать столько мест, чтобы члены семьи не мешали друг другу, — считает специалист.

Оснастить рабочие места школьников на дому качественной компьютерной техникой стоит недешево, согласен внимание залабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. С точки зрения СанПиН, требования к электронике для школьников должны быть жестче и учитывать параметры шума, электромагнитного излучения и другие, отметил эксперт. Далеко не вся имеющаяся в продаже техника удовлетворяет этим требованиям, подчеркнул он. Помимо достаточно современного компьютера, необходим монитор с микрофоном и видеокамерой для обратной связи с учителем, а необходимость одновременного участия в двух или более (по числу школьников в семье) видеоуроках предъявляет требования к пропускной способности домашнего подключения к интернету, отметил Тимур Садыков.

Борьба системы образования со смартфонами, начавшаяся еще до пандемии, вполне понятна, считает психолог Инга Корягина. До ухода в режим самоизоляции на телефон во время занятий не отвлекались только победители олимпиад — у них сильно развита концентрация и внимание, пояснила эксперт. Остальные же школьники обращались к экрану, как только теряли интерес к учебе. Но если реальной новой модели обучения пока нет, а уроки делать нужно каждый день и по часам, вероятно, стоит взглянуть на сложившуюся ситуацию с точки зрения решений, а не запретов, отметила Инга Корягина.

Учебные заведения в России перешли на дистанционный режим обучения в связи с распространением коронавируса. Часть уроков проходят в виде самостоятельной работы, другая подразумевает проведение онлайн-конференций педагога с учениками.

При этом социологи отмечают повысившуюся нагрузку на родителей в период самоизоляции. Особенно тяжело, согласно результатам исследования центра «Платформа», при домашнем режиме обучения приходится родителям младших школьников.