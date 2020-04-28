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Мобильное выделение: школьникам грозит запрет на учебу через смартфон

Чиновники уверены, что это вредно, но средств для приобретения компьютеров или планшетов не предлагают
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Смартфоны нельзя использовать при онлайн-обучении, гласят обновленные рекомендации Минпросвещения по организации дистанционных занятий. Также документ, с которым ознакомились «Известия», рекомендует ограничить время пребывания школьника за компьютером и регулярно прерываться на гимнастику для глаз и физкультминутки. С опасностью длительного использования смартфона для зрения можно согласиться, но не каждая семья может себе позволить оснастить комнату школьника по последнему слову техники, говорят эксперты.

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Рекомендации «по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Минпросвещения выпустило 21 апреля. Документ дополняет другие методички по организации онлайн-уроков.

В новых рекомендациях говорится, что у составителей появились данные о том, что в качестве электронного устройства для дистанционного обучения некоторые дети планируют использовать смартфоны. Это связано с большими рисками для их здоровья, указано в документе. В числе неблагоприятных факторов перечислены электромагнитное излучение, маленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Работа на смартфоне приведет к выраженному утомлению школьника и в конечном итоге отразится на состоянии его здоровья, считают авторы рекомендаций. Фраза «Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено» в документе напечатана заглавными буквами и жирным шрифтом. «Известия» направили в Минпросвещения запрос с просьбой в том числе пояснить, как запрет согласуется с форматом рекомендаций и предусмотрены ли санкции за нарушение предписания.

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Перечня разрешенной для онлайн-обучения техники в документах нет. В разделе об организации рабочего места говорится об «аппартно-программном комплексе». Также сказано, что монитор должен быть на расстоянии не меньше 50 см от глаз школьника, а при работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную клавиатуру. Можно предположить, что планшеты для учебы тоже не приветствуются, хотя прямого упоминания этих устройств в документе нет.

Помимо вышесказанного в документе оговорено, что рабочий стол ученика не может располагаться в комнате, где находятся остальные члены семьи, рядом не должно быть телевизора, а «в обзор камеры не должно попадать то, что не имеет отношения к занятию». Педагог должен обсудить устройство рабочего место ученика с ним самим или его родителями, предписывает документ.

Чтобы минимизировать вред для глаз, Минпросвещения рекомендует ограничить время за компьютером для школьников. Предложенные нормы отличаются для учеников разных классов и касаются как непрерывной работы, так и суммарного времени перед монитором в день. Например, ученикам 1–4 классов можно беспрерывно заниматься за компьютером не больше 15 минут (с жидкокристаллическим монитором — до 20–25 минут) и посещать онлайн не больше одного урока в сутки. Дистанционное обучение должно рассматриваться не только как работа онлайн, но и предусматривать другие формы, поясняется в рекомендациях.

Также документ предлагает делать гимнастику для глаз и проводить физкультминутки. В рекомендациях приводится несколько комплексов, в том числе для снятия напряжения и улучшения мозгового кровообращения.

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Кто заплатит?

С рекомендациями не поспоришь, это известные нормы и правила, которые были приняты в системе образования уже давно, указал преподаватель факультета психологии и педагогики МПГУ Олег Баксанский. Вопрос в другом — как обеспечить их выполнение, кто будет предоставлять необходимую технику в российские семьи, рассуждает он.

— С массовым переходом на удаленную занятость компьютеры нужны не только детям, но и обоим родителям. То есть если в семье есть хотя бы один школьник, получается, нужно как минимум три компьютера, ведь время работы на них постоянно пересекается. Мы упираемся в чисто экономические проблемы — немногие семьи могут позволить себе столько техники, да и площади квартир далеко не всегда позволяют организовать столько мест, чтобы члены семьи не мешали друг другу, — считает специалист.

Оснастить рабочие места школьников на дому качественной компьютерной техникой стоит недешево, согласен внимание залабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. С точки зрения СанПиН, требования к электронике для школьников должны быть жестче и учитывать параметры шума, электромагнитного излучения и другие, отметил эксперт. Далеко не вся имеющаяся в продаже техника удовлетворяет этим требованиям, подчеркнул он. Помимо достаточно современного компьютера, необходим монитор с микрофоном и видеокамерой для обратной связи с учителем, а необходимость одновременного участия в двух или более (по числу школьников в семье) видеоуроках предъявляет требования к пропускной способности домашнего подключения к интернету, отметил Тимур Садыков.

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Борьба системы образования со смартфонами, начавшаяся еще до пандемии, вполне понятна, считает психолог Инга Корягина. До ухода в режим самоизоляции на телефон во время занятий не отвлекались только победители олимпиад — у них сильно развита концентрация и внимание, пояснила эксперт. Остальные же школьники обращались к экрану, как только теряли интерес к учебе. Но если реальной новой модели обучения пока нет, а уроки делать нужно каждый день и по часам, вероятно, стоит взглянуть на сложившуюся ситуацию с точки зрения решений, а не запретов, отметила Инга Корягина.

Учебные заведения в России перешли на дистанционный режим обучения в связи с распространением коронавируса. Часть уроков проходят в виде самостоятельной работы, другая подразумевает проведение онлайн-конференций педагога с учениками.

При этом социологи отмечают повысившуюся нагрузку на родителей в период самоизоляции. Особенно тяжело, согласно результатам исследования центра «Платформа», при домашнем режиме обучения приходится родителям младших школьников.

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