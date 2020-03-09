Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу
Большинство российских школьников (70%) продолжают учиться и после уроков. Системой общего образования недовольно около трети родителей, а почти 80% не устраивают знания, которые их дети получают по отдельным предметам. Об этом сказано в исследовании онлайн-школы английского и математики Skyeng, с которым ознакомились «Известия». Эти данные подтверждаются и в мониторингах РАНХиГС. С освоением программы не справляются 15–20% учеников. Рынок дополнительного образования вырастет к 2021 году до 175 млрд рублей. Однако репетиторы не должны быть единственным решением проблемы, школьную программу нужно совершенствовать, считают эксперты.
На родительские головы
Сегодня в России насчитывается около 16 млн школьников. Согласно исследованию, 70% из них занимаются дополнительно: посещают факультативы, кружки и секции, «подтягиваются» при помощи репетитора, занимаются в оффлайн- и онлайн-школах по разным предметам. 30% опрошенных родителей недовольны всей школьной программой в целом. 77% респондентов не нравится уровень и методы обучения конкретным предметам. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.
По данным «Мониторинга общего образования» РАНХиГС, к началу 2018 года дополнительные занятия посещали 64,7% детей школьного возраста. С 2013-го показатель вырос почти на 5%.
— Задача школы — дать определенный набор знаний, навыков и компетенций. Однако во многих учебных заведениях дети не осваивают стандартную программу, и родители вынуждены искать способ исправить это, — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. — И здесь уже начинается перекладывание функций школы на родителей.
Те из них, которые могут себе позволить такие расходы, нанимают репетиторов или оплачивают курсы, пояснила эксперт. Остальным приходится мириться с ситуацией.
— Дополнительное образование само по себе — это хорошо и полезно для детей, но зачастую оно просто заглушает проблемы школы. По оценкам самих педагогов, почти в каждом классе 15–20% ребят нуждаются в допзанятиях, — полагает Татьяна Клячко.
Размер рынка дополнительного школьного образования в России оценивается в 138 млрд рублей, а к 2021 году он вырастет до 175 млрд, сказано в исследовании.
По мнению Татьяны Клячко, главная проблема нынешней школы в том, что ребенок попросту не успевает усваивать многие аспекты из-за тотальной перегруженности программы.
— У нас сейчас популярно мнение, что мир меняется очень быстро, поэтому детям надо дать по максимуму. То есть, говоря простым языком, впихнуть в них всё и сразу. Но часто это имеет обратный эффект. Я бы разгрузила школьные программы и посмотрела, станут ли дети лучше учиться, — сказала она.
Сервис для школы
Дополнительным предметом чаще всего становится английский язык, по нему «подтягиваются» 55% детей. На втором месте — математика (44%), на третьем — русский язык (27%).
Желание усиленно заниматься русским и математикой объясняется очень легко: это обязательные предметы для сдачи ЕГЭ. А вот с иностранным языком несколько сложнее. Российская система изучения не может обеспечить его знание в полной мере, объяснила глава комиссии ОП РФ по соцполитике, ректор РГСУ Наталья Починок.
Классическое заучивание слов и упор на грамматику в наших школах не обеспечивает реального освоения языка, сказала она. Кроме того, уровень подготовки учителей по этому предмету оставляет желать лучшего, поэтому введение иностранного языка в список обязательных ЕГЭ и было отложено до 2022 года. Сначала нужно исправить недочеты этой системы.
Единый государственный экзамен по математике
Освоение школьниками обязательной программы регулирует Федеральный государственный стандарт образования (ФГОС). Он включает те знания, который ученик гарантированно получит во время учебы в школе. «Лакмусовыми бумажками» здесь служат Всероссийские проверочные работы (ВПР), ОГЭ и ЕГЭ — по их результатам можно судить об уровне подготовленности школьника.
— Распространена ситуация, когда ребят, которые считаются неспособными, стараются «выжить» после 9-го класса, — отмечает Татьяна Клячко. — То есть учитель обещает такому ученику помощь в сдаче экзамена в обмен на то, что тот уйдет из школы. Поэтому к 11-му классу остаются в основном те ребята, которые уже могут показать приличный результат на ЕГЭ.
По мнению эксперта, в будущем дополнительное образование встроится в систему общего — например, если школьник посещает курсы вокала, ему засчитают их как урок музыки. Индивидуализация обучения в школах будет набирать обороты, считает она.
— Можно сказать, что общая система образования всё больше принимает дополнительные сервисы, — полагает управляющий директор Skyeng Александр Ларьяновский.
При этом, отмечает Наталья Починок, рынок дополнительного образования во многом базируется на страхах родителей.
— У нас бытует мнение, что нельзя хорошо сдать экзамены и добиться высоких результатов, если заниматься только в школе.
Она обратила внимание на то, что дополнительные занятия посещают не только те ребята, которые отстают по каким-то предметам, но и отличники.