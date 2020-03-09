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Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу

Рынок внеклассного образования к 2021 году вырастет до 175 млрд рублей
Фото: Depositphotos
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Со скамейки дополнительных: каждый пятый школьник не усваивает программу
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2020-03-07 17:15:59
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Большинство российских школьников (70%) продолжают учиться и после уроков. Системой общего образования недовольно около трети родителей, а почти 80% не устраивают знания, которые их дети получают по отдельным предметам. Об этом сказано в исследовании онлайн-школы английского и математики Skyeng, с которым ознакомились «Известия». Эти данные подтверждаются и в мониторингах РАНХиГС. С освоением программы не справляются 15–20% учеников. Рынок дополнительного образования вырастет к 2021 году до 175 млрд рублей. Однако репетиторы не должны быть единственным решением проблемы, школьную программу нужно совершенствовать, считают эксперты.

На родительские головы

Сегодня в России насчитывается около 16 млн школьников. Согласно исследованию, 70% из них занимаются дополнительно: посещают факультативы, кружки и секции, «подтягиваются» при помощи репетитора, занимаются в оффлайн- и онлайн-школах по разным предметам. 30% опрошенных родителей недовольны всей школьной программой в целом. 77% респондентов не нравится уровень и методы обучения конкретным предметам. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.

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Дети на уроке
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По данным «Мониторинга общего образования» РАНХиГС, к началу 2018 года дополнительные занятия посещали 64,7% детей школьного возраста. С 2013-го показатель вырос почти на 5%.

— Задача школы — дать определенный набор знаний, навыков и компетенций. Однако во многих учебных заведениях дети не осваивают стандартную программу, и родители вынуждены искать способ исправить это, — отметила в беседе с «Известиями» директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. — И здесь уже начинается перекладывание функций школы на родителей.

Те из них, которые могут себе позволить такие расходы, нанимают репетиторов или оплачивают курсы, пояснила эксперт. Остальным приходится мириться с ситуацией.

— Дополнительное образование само по себе — это хорошо и полезно для детей, но зачастую оно просто заглушает проблемы школы. По оценкам самих педагогов, почти в каждом классе 15–20% ребят нуждаются в допзанятиях, — полагает Татьяна Клячко.

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репетитор
Фото: Depositphotos

Размер рынка дополнительного школьного образования в России оценивается в 138 млрд рублей, а к 2021 году он вырастет до 175 млрд, сказано в исследовании.

По мнению Татьяны Клячко, главная проблема нынешней школы в том, что ребенок попросту не успевает усваивать многие аспекты из-за тотальной перегруженности программы.

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— У нас сейчас популярно мнение, что мир меняется очень быстро, поэтому детям надо дать по максимуму. То есть, говоря простым языком, впихнуть в них всё и сразу. Но часто это имеет обратный эффект. Я бы разгрузила школьные программы и посмотрела, станут ли дети лучше учиться, — сказала она.

Сервис для школы

Дополнительным предметом чаще всего становится английский язык, по нему «подтягиваются» 55% детей. На втором месте — математика (44%), на третьем — русский язык (27%).

Желание усиленно заниматься русским и математикой объясняется очень легко: это обязательные предметы для сдачи ЕГЭ. А вот с иностранным языком несколько сложнее. Российская система изучения не может обеспечить его знание в полной мере, объяснила глава комиссии ОП РФ по соцполитике, ректор РГСУ Наталья Починок.

Классическое заучивание слов и упор на грамматику в наших школах не обеспечивает реального освоения языка, сказала она. Кроме того, уровень подготовки учителей по этому предмету оставляет желать лучшего, поэтому введение иностранного языка в список обязательных ЕГЭ и было отложено до 2022 года. Сначала нужно исправить недочеты этой системы.

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ЕГЭ

Единый государственный экзамен по математике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Освоение школьниками обязательной программы регулирует Федеральный государственный стандарт образования (ФГОС). Он включает те знания, который ученик гарантированно получит во время учебы в школе. «Лакмусовыми бумажками» здесь служат Всероссийские проверочные работы (ВПР), ОГЭ и ЕГЭ — по их результатам можно судить об уровне подготовленности школьника.

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— Распространена ситуация, когда ребят, которые считаются неспособными, стараются «выжить» после 9-го класса, — отмечает Татьяна Клячко. — То есть учитель обещает такому ученику помощь в сдаче экзамена в обмен на то, что тот уйдет из школы. Поэтому к 11-му классу остаются в основном те ребята, которые уже могут показать приличный результат на ЕГЭ.

По мнению эксперта, в будущем дополнительное образование встроится в систему общего — например, если школьник посещает курсы вокала, ему засчитают их как урок музыки. Индивидуализация обучения в школах будет набирать обороты, считает она.

— Можно сказать, что общая система образования всё больше принимает дополнительные сервисы, — полагает управляющий директор Skyeng Александр Ларьяновский.

При этом, отмечает Наталья Починок, рынок дополнительного образования во многом базируется на страхах родителей.

— У нас бытует мнение, что нельзя хорошо сдать экзамены и добиться высоких результатов, если заниматься только в школе.

Она обратила внимание на то, что дополнительные занятия посещают не только те ребята, которые отстают по каким-то предметам, но и отличники.

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