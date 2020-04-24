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Глава Sollers сообщил об оборотной потребности компании в 3,5 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Генеральный директор российской автомобилестроительной компании Sollers Вадим Швецов сообщил, что потребность предприятия в оборотных средствах составляет 3,5 млрд рублей на май 2020 года. Об этом он сказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 24 апреля.

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«Наша потребность в оборотных средствах составляет 3,5 млрд рублей на предстоящий май. Очевидно, мы не рассчитываем сейчас на поступление денег от розничных продаж», — приводит его слова ТАСС.

Швецов также отметил, что скорость восстановления автомобильного рынка будет зависеть от адаптации к новым потребностям покупателя, сформировавшимся в результате ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «успешен будет тот, кто предложит новые гибкие формы цифрового потребления».

Группа Sollers объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers, владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong.

24 апреля Путин провел совещание по поддержке автопрома, в ходе которого призвал сберечь рабочие места в этой сфере. Глава государства подчеркнул, что в первые недели апреля у некоторых производителей практически остановились продажи. Прежде всего, отметил он, это опасно рисками сокращения рабочих мест и снижением заработной платы. Всего в российском автопроме занято около 300 тыс. человек, на автомобильные заводы «завязаны» тысячи предприятий по всей стране, включая малый и средний бизнес, розничные сети и поставщиков, отметил российский лидер.

Также в ходе совещания Путин сообщил, что российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей.

Глава государства поручил губернаторам и правительству контролировать поступление машин в регионы.

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