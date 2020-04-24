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Путин предложил разрешить дистанционную продажу автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы для возможности дистанционной продажи автомобилей. Об этом он заявил 24 апреля на совещании по ситуации в автопроме.

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«Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», — сказал российский лидер.

Как предложил глава государства, 7 млрд рублей надо направить на программы поддержки гражданами покупки отечественных автомобилей. Мера, по словам Путина, увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.

«Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома», — сказал президент. Как он напомнил, в России действуют льготные программы автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

По его словам, поддержку государства получат автопредприятия с локализацией производства в России.

Как ранее в пятницу отметил Путин, в условиях распространения коронавируса при строгом соблюдении санитарных и эпидемиологических мер важно обеспечить работу автомобильной промышленности и сберечь рабочие места в этой сфере.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших составило 68 622 человека, скончалист 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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