Гендиректор «КамАЗа» рассказал о состоянии авторынка в условиях пандемии

В I квартале 2020 года автомобильный рынок в среднем упал на 15%, заявил 24 апреля генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в автопроме.

«События последних месяцев привели к резкому снижению покупательской способности. Замедляется инвестиционная активность, что напрямую отражается на критическом состоянии внутреннего спроса. В I квартале рынок в среднем сократился на 15%. За три недели апреля такое снижение по ряду сегментов составило до 95% относительно аналогичных продаж прошлого года. Практически остановлены все экспортные продажи», — сказал Когогин.

Гендиректор обратился к главе государства с просьбой принять меры по поддержке отрасли, в частности, обеспечить проведение опережающих закупок автотехники государственными органами и ведомствами.

«Обеспечить во II квартале 2020 года федеральными органами исполнительной власти — МВД, Росгвардия, Минобороны и другие — обеспечить проведение опережающих закупок автотехники, планирующейся бюджетом к приобретению в 2020–2022 годах. Предлагается использовать механизм отсрочки платежа за поставляемую продукцию за счет кредитов уполномоченных банков», — добавил Когогин.

Во время этого совещания Путин признал, что продажи у некоторых производителей в первые недели фактически остановились, и отметил, что это может грозить рисками сокращения заработной платы и увольнением сотрудников. Российский лидер подчеркнул, что в приоритете правительства — сохранение рабочих мест и поддержка спроса на продукцию.

Кроме того, президент сообщил, что российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей.