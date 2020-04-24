Прямой эфир

Гендиректор «КамАЗа» рассказал о состоянии авторынка в условиях пандемии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В I квартале 2020 года автомобильный рынок в среднем упал на 15%, заявил 24 апреля генеральный директор компании «КамАЗ» Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в автопроме.

Терпение и труд: российские автозаводы выходят из карантина
КамАЗ, «АвтоВАЗ» и УАЗ запускают конвейеры

«События последних месяцев привели к резкому снижению покупательской способности. Замедляется инвестиционная активность, что напрямую отражается на критическом состоянии внутреннего спроса. В I квартале рынок в среднем сократился на 15%. За три недели апреля такое снижение по ряду сегментов составило до 95% относительно аналогичных продаж прошлого года. Практически остановлены все экспортные продажи», — сказал Когогин.

Гендиректор обратился к главе государства с просьбой принять меры по поддержке отрасли, в частности, обеспечить проведение опережающих закупок автотехники государственными органами и ведомствами.

«Обеспечить во II квартале 2020 года федеральными органами исполнительной власти — МВД, Росгвардия, Минобороны и другие — обеспечить проведение опережающих закупок автотехники, планирующейся бюджетом к приобретению в 2020–2022 годах. Предлагается использовать механизм отсрочки платежа за поставляемую продукцию за счет кредитов уполномоченных банков», — добавил Когогин.

Во время этого совещания Путин признал, что продажи у некоторых производителей в первые недели фактически остановились, и отметил, что это может грозить рисками сокращения заработной платы и увольнением сотрудников. Российский лидер подчеркнул, что в приоритете правительства — сохранение рабочих мест и поддержка спроса на продукцию.

Кроме того, президент сообщил, что российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «КамАЗе» оценили убытки от недели простоя
«КамАЗ» возобновит выпуск грузовиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020