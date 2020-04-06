«КамАЗ» возобновит выпуск грузовиков

Российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» с сегодняшнего дня возобновит выпуск автомобилей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы предприятия Олега Афанасьева.

Производство автомобилей «КамАЗ» было приостановлено 30 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.

Отмечается, что на предприятии будут усилены меры профилактики. К ежедневным осмотрам работников, проведению дезинфекции мест общего пользования и транспорта добавится дистанционная работа части персонала и гибкий график начала работы производств.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом на автозаводе наладили производство противоэпидемических костюмов и масок.

К 6 апреля, в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, 45 пациентов скончались.

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