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Новый минивэн BMW 2-Series Active Tourer появится в конце года

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Фото: BMW
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Автомобильная компания BMW тестирует второе поколение минивэна 2-Series Active Tourer. Об этом в пятницу, 3 апреля, пишет Motor1.

По данным издания, в основе модели лежит платформа FAAR, на которой также построен хетчбэк BMW 1-Series. Отмечается, что габаритные размеры новинки останутся такими же, как и у нынешнего минивэна. Увеличится лишь колесная база. Автомобиль будет выпускаться исключительно в пятиместном варианте.

Что касается двигателей, то новый минивэн BMW 2-Series Active Tourer получит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с., а также 188-сильный агрегат объемом два литра.

Мировая премьера нового минивэна состоится в конце 2020 года на одном из международных автосалонов.

16 марта сообщалось, что BMW начала продажи в России нового четырехдверного седана 2-Series Gran Coupe.

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