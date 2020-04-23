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ВС США намерены открывать огонь по идущим на сближение катерам Ирана

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Фото: TASS/Zuma
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Вооруженные силы США будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с кораблями американских ВМС. Об этом на брифинге в Белом доме заявил в среду, 22 апреля, президент США Дональд Трамп.

По его словам, Иран является угрозой и необходимо «разбить их в пух и прах на воде». Трамп отметил, что власти не хотят, чтобы иранские военные катера окружали американские корабли или приближались к ним, пишет ТАСС.

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Глава Белого дома также отметил, что сближение с иранскими катерами подвергает опасности членов экипажа кораблей ВМС США и он не намерен «позволять этому происходить».

Ранее 22 апреля Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что поручил военно-морским силам (ВМС) Соединенных Штатов уничтожить иранские катера, если они будут преследовать американские корабли.

Телеканал CNBC отмечает, что 15 апреля американские военные заявили, что 11 кораблей ВМФ Ирана приблизились на небезопасное расстояние к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе. Вашингтон назвал эти действия «опасными и провокационными».

Отношения США и Ирана ухудшились после авиаудара Вашингтона по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали американское посольство в Багдаде. Спустя два дня при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия США. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, который «планировал неминуемые нападения» на американцев.

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