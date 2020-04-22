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Трамп поручил ВМС уничтожить преследующие корабли США катера Ирана

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Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что поручил Военно-морским силам (ВМС) Соединенных Штатов уничтожить иранские катера, если они будут преследовать американские корабли.

Ранее, 19 апреля, иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любые незаконные действия Вашингтона в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

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«Мы советуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском и Оманском заливах и воздерживаться от любого авантюризма и неправдоподобных историй», — приводит телеканал CNBC слова из заявления КСИР.

В сообщении отмечается, что военно-морские силы КСИР и вооруженные силы Ирана рассматривают «опасные действия иностранцев в регионе как угрозу национальной безопасности», а любая ошибка в расчетах со стороны нарушителей «получит решительный ответ».

Телеканал отмечает, что 15 апреля американские военные заявили, что 11 кораблей ВМФ Ирана приблизились на небезопасное расстояние к кораблям ВМС США и береговой охраны в Персидском заливе. Вашингтон назвал эти действия «опасными и провокационными».

Отношения США и Ирана ухудшились после авиаудара Вашингтона по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали американское посольство в Багдаде. Спустя два дня при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия США. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, который «планировал неминуемые нападения» на американцев.

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