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Помпео призвал рассмотреть запуск Ираном спутника на соответствие резолюциям ООН

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил сомнение в том, что недавний вывод Ираном военного спутника на орбиту соответствовал ранее принятым резолюциям ООН.

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«Каждая страна обязана обратиться к ООН и определить свое отношение к вопросу, соответствовал ли запуск этой ракеты резолюции ООН. <...> И я думаю, что Иран должен понести ответственность за то, что он сделал», — приводит «РИА Новости» слова госсека.

Ранее в этот же день сообщалось, что Иран вывел на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Известно, что аппарат выведен Корпусом стражей исламской революции на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Qased.

В феврале Тегеран провел запуск ракеты-носителя «Симорг» со спутником «Зафар», который должен был фотографировать земную поверхность с целью поиска полезных ископаемых. Но ракета-носитель не набрала скорость для выведения аппарата на целевую орбиту в 530 км.

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