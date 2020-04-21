Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Государства — участники G20 обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 21 апреля, коммюнике по итогам совещания министров сельского хозяйства стран — членов G20.

«Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить здоровье, безопасность, благосостояние, мобильность работников сельского хозяйства и всей цепочки поставок продовольствия. Мы будем защищать от любых необоснованных ограничительных мер, которые могут привести к чрезмерной цене на продукты питания», — говорится в документе.

Министры согласились, что чрезвычайные меры в контексте борьбы с пандемией COVID-19 должны быть целенаправленными, пропорциональными, прозрачными, временными, а также они не должны создавать ненужных барьеров для торговли.

Кроме того, представители стран договорились не вводить экспортные ограничения или налоги на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, приобретаемую для некоммерческих гуманитарных целей по Всемирной продовольственной программе.

«Мы будем работать вместе, чтобы <…> быть доступными для всех людей, включая самых бедных и наиболее уязвимых лиц <…> мы призываем к расширению сотрудничества между государственным и частным сектором, чтобы помочь мобилизовать быстрые и новаторские меры реагирования на последствия этой пандемии», — добавили министры.

На прошлой неделе страны G7 поддержали меры Всемирного банка по борьбе с коронавирусом. В частности, государства выразили поддержку действиям группы Всемирного банка по облегчению долгового бремени стран с наиболее неблагоприятной экономической ситуацией.

В начале апреля стало известно, что Евросоюз выделит €100 млрд в качестве программы краткосрочного сохранения занятости населения, получившей название SURE, из-за введенного карантина.

В конце марта в Организации Объединенных Наций призвали участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.