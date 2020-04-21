Прямой эфир

Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государства — участники G20 обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 21 апреля, коммюнике по итогам совещания министров сельского хозяйства стран — членов G20.

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов
Развивающиеся страны претендуют на помощь в размере более $2 трлн

«Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить здоровье, безопасность, благосостояние, мобильность работников сельского хозяйства и всей цепочки поставок продовольствия. Мы будем защищать от любых необоснованных ограничительных мер, которые могут привести к чрезмерной цене на продукты питания», — говорится в документе.

Министры согласились, что чрезвычайные меры в контексте борьбы с пандемией COVID-19 должны быть целенаправленными, пропорциональными, прозрачными, временными, а также они не должны создавать ненужных барьеров для торговли.

Кроме того, представители стран договорились не вводить экспортные ограничения или налоги на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, приобретаемую для некоммерческих гуманитарных целей по Всемирной продовольственной программе.

«Мы будем работать вместе, чтобы <…> быть доступными для всех людей, включая самых бедных и наиболее уязвимых лиц <…> мы призываем к расширению сотрудничества между государственным и частным сектором, чтобы помочь мобилизовать быстрые и новаторские меры реагирования на последствия этой пандемии», — добавили министры.

На прошлой неделе страны G7 поддержали меры Всемирного банка по борьбе с коронавирусом. В частности, государства выразили поддержку действиям группы Всемирного банка по облегчению долгового бремени стран с наиболее неблагоприятной экономической ситуацией.

В начале апреля стало известно, что Евросоюз выделит €100 млрд в качестве программы краткосрочного сохранения занятости населения, получившей название SURE, из-за введенного карантина.

В конце марта в Организации Объединенных Наций призвали участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздравы стран G20 не договорились о заявлении по итогам совещания
Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020