Минздравы стран G20 не договорились о заявлении по итогам совещания

Странам «Большой двадцатки» (G20) не удалось согласовать совместное заявление по итогам онлайн-встречи о последствиях пандемии коронавируса, состоявшейся в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии.

О подробностях содержания декларации и причинах отсутствия консенсуса между министрами не сообщается.

Ранее участники совещания признали, что пандемия коронавируса выявила недостатки в системах здравоохранения стран, а также показала неспособность мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы подобного масштаба.

Также главы Минздравов стран G20 согласились, что при принятии решений и мер по борьбе с инфекцией необходимо руководствоваться в первую очередь здоровьем и благополучием людей.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия дала повод задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.

26 марта президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.