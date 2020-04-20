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Минздравы стран G20 не договорились о заявлении по итогам совещания

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Фото: TASS/DPA
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Странам «Большой двадцатки» (G20) не удалось согласовать совместное заявление по итогам онлайн-встречи о последствиях пандемии коронавируса, состоявшейся в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии.

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О подробностях содержания декларации и причинах отсутствия консенсуса между министрами не сообщается.

Ранее участники совещания признали, что пандемия коронавируса выявила недостатки в системах здравоохранения стран, а также показала неспособность мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы подобного масштаба.

Также главы Минздравов стран G20 согласились, что при принятии решений и мер по борьбе с инфекцией необходимо руководствоваться в первую очередь здоровьем и благополучием людей.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия дала повод задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.

26 марта президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.

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