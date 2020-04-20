Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией

Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса. Об этом 20 апреля сообщает Saudi Gazette.

«Министры здравоохранения признают, что пандемия COVID-19 выявила недостатки в системах здравоохранения. Она также показала неспособность мирового сообщества предотвращать и реагировать на угрозы пандемии», — говорится в заявлении по итогам встречи, которая проходила под председательством министра здравоохранения Саудовской Аравии Тауфика ар-Рабиа.

Также страны G20 согласились, что здоровье и благополучие людей должны быть в основе всех решений и принятых мер по борьбе с инфекцией.

В ходе онлайн-встречи участники поделились своим национальным опытом по сдерживанию распространения коронавируса, а также обсудили важность использования цифровых решений в текущих и будущих пандемиях.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 20 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2,4 млн человек, скончались 165 тыс. человек.