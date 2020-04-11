G20 создаст группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке

По итогам виртуальной конференции по энергетике, которая длилась более пяти часов, страны G20 решили немедленно принять меры по обеспечению стабильностью на энергетическом рынке.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на коммюнике, «двадцатка» договорилась создать группу по мониторингу мер реагирования.

Очередную встречу по состоянию энергорынка страны G20 запланировали на сентябрь, но как говорится в совместном коммюнике, при необходимости она может состоятся и раньше.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество и рассмотрим как ответные меры на пандемию COVID-19, а также более широкую энергетическую повестку G20», — говорится в сообщении.

Целью переговоров министров G20 является обеспечение стабильности энергорынка и укрепление мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления..

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн.

Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. баррелей в сутки, а согласилась только на 100 тыс. баррелей. Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. баррелей в сутки, еще 250 тыс. баррелей за Мексику сократят США.