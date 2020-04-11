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G20 создаст группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке

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Фото: TASS/Imago/Xinhua/Du Xiaoyi
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По итогам виртуальной конференции по энергетике, которая длилась более пяти часов, страны G20 решили немедленно принять меры по обеспечению стабильностью на энергетическом рынке.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на коммюнике, «двадцатка» договорилась создать группу по мониторингу мер реагирования.

Очередную встречу по состоянию энергорынка страны G20 запланировали на сентябрь, но как говорится в совместном коммюнике, при необходимости она может состоятся и раньше.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество и рассмотрим как ответные меры на пандемию COVID-19, а также более широкую энергетическую повестку G20», — говорится в сообщении.

Целью переговоров министров G20 является обеспечение стабильности энергорынка и укрепление мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за пандемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления..

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн.

Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. баррелей в сутки, а согласилась только на 100 тыс. баррелей. Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. баррелей в сутки, еще 250 тыс. баррелей за Мексику сократят США.

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