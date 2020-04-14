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Страны G7 поддержали меры Всемирного банка по борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Главы минфинов и центробанков стран «большой семерки» (G7) в онлайн-режиме обсудили меры борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 14 апреля, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление минфина США.

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В частности, стороны выразили поддержку действиям группы Всемирного банка (ВБ) по облегчению долгового бремени стран с наиболее неблагоприятной экономической ситуацией. Они также выразили готовность предоставить отсрочку платежей по обслуживанию долга таким странам, получающим льготную помощь от Всемирного Банка, если будет достигнуто соглашение с G20 и Парижским клубом кредиторов.

Министры и главы ЦБ также сообщили о готовности использовать все возможные инструменты для преодоления экономических последствий пандемии.

26 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обращаясь к партнерам по G7, указал на важность эффективных мер против коронавируса.

16 марта лидеры стран «большой семерки» назвали коронавирус трагедией, спровоцировавшей мировой кризис здравоохранения. Они договорились обмениваться научными сведениями по коронавирусу и подчеркнули необходимость обмена информацией в режиме реального времени.

4 апреля МВФ впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде прогнозируют продолжительный и глубокий спад экономики, который затронет все страны.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

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