Защитные силы: Дальний Восток усилили современными средствами ПВО

Дальний Восток прикроет непроницаемый радиолокационный купол. Минобороны закончило развертывание в этом регионе новейших станций «Небо-М» и «Подлет». Теперь российская ПВО способна обнаруживать на расстоянии в сотни километров, помимо обычных самолетов, еще и беспилотники, крылатые ракеты и даже гиперзвуковые летательные аппараты. После нахождения целей их данные в режиме реального времени передадут воинским расчетам — для этого группировка ПВО усилена автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М». Эксперты отмечают, что раньше такой единый радиолокационный щит был только в Крыму.

Дальний Восток отразит удар

Новое вооружение и технику получила одна из радиотехнических бригад, которая дислоцируется на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Ранее подобные системы были расположены в Крыму — в начале 2018 года на полуостров направили РЛС «Небо-М».

Самые современные радары и комплексы ПВО всегда передавали в приграничные районы — это позволяет присматривать за соседями, чтобы обезопасить страну от неожиданного удара противника, отметил вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин.

— Ситуацию на Дальнем Востоке трудно назвать спокойной, — рассказал «Известиям» эксперт. — Важную роль в регионе в данный момент играют США. У них есть военные базы в Японии, Южной Корее и ряде других азиатских стран, что позволяет американцам вмешиваться в их дела. Штаты этим активно пользуются, делая, зачастую резкие заявления, касающиеся, например, политики Китая. И ситуация вряд ли изменится. Американцы более полувека вкладывали огромные деньги в свои военные базы и покидать их не собираются. Так, например, последние совместные учения Вооруженных сил США и Японии прошли в этом году.

То, что новые российские системы вооружения первыми появились в Крыму и на Дальнем Востоке, говорит о значимости этих стратегических направлений для обеспечения безопасности страны , считает эксперт.

Поступившая в войска техника поможет насытить радиолокационное поле на Дальнем Востоке, полагает бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Замена эта плановая и нужная, — сообщил «Известиям» специалист. — Новые РЛС позволяют определять цели в широком диапазоне высот. Самое главное, что от них не скроются маловысотные скоростные летательные аппараты — крылатые, а в дальнейшем и гиперзвуковые ракеты. АСУ, отвечающая за быстрый сбор и обработку информации, — основа любой современной противовоздушной обороны. Сейчас части ПВО работают в едином информационном поле, где обмен потоками данных между командными пунктами и отдельными расчетами идет в электронном виде в режиме реального времени. Это необходимое условие четкой работы современной ПВО.

Передавать координаты цели по телефону, как это делали раньше, сегодня нельзя. К концу такого разговора противник уже выполнит все стоящие перед ним боевые задачи и уйдет безнаказанным , отметил Айтеч Бижев.

Радиолокационные станции «Небо-М» и «Подлет» высокомобильны. При необходимости их можно будет перебросить в нужное место кораблями или самолетами, отметил специалист.

Взгляд в небо

Новое поколение радаров выполнено на отечественной элементной базе и использует передовую технологию фазированной решётки. По заявлениям разработчиков, это не только увеличивает возможности техники, но и упрощает её обслуживание и ремонт.

РЛС «Небо-М» может обнаруживать не только самолёты, но и баллистические ракеты на дальности до 1 тыс. км. Воздушные и гиперзвуковые цели она засечёт на расстоянии 600 км, что в два раза превышает возможности предыдущего поколения станций. Не станет для новой РЛС препятствием и маскировка целей технологиями «стелс» — радары без проблем их распознают. Минобороны заявляло, что в радиотехнические войска до 2021 года будут поставлены не менее двадцати единиц такой техники.

Разработанная концерном «Алмаз-Антей» РЛС «Подлёт» дополняет «Небо-М», засекая малоразмерные цели на низких высотах в десятки и сотни метров над землёй. Главным её назначением является обнаружение и отслеживание массированных ударов крылатыми ракетами, а также самолётов, пытающихся прорвать систему ПВО на бреющем полёте. Станция надежно работает даже в условиях активных и пассивных помех. Она специально спроектирована для совестной работы с новыми комплексами ПВО и может выдавать целеуказание для ЗРК С-400.

Мобильный комплекс автоматизации радиотехнических войск «Фундамент-М» в отличие от своих предшественников помещается в одной машине. С его помощью можно свести вместе информацию, собранную от самых разных радаров и средств радиотехнической разведки, чтобы в реальном времени получить единую картину того, что происходит в воздушном пространстве.