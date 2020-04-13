«Панцирь» в зените: «Каракурты» получили уникальный комплекс ПВО

Морские «Панцири» вышли на боевой курс. Испытания новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса прошли на малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Специализированное вооружение предназначено для борьбы с ударными вертолетами, штурмовой авиацией, крылатыми и противокорабельными ракетами. С его появлением МРК сможет буквально «выжигать» все воздушные цели в радиусе 20 км. Эксперты отмечают, что в случае необходимости «Одинцово» способен взять под защиту и другие корабли Балтийского флота.

Волны — не помеха

Все монтажные и наладочные работы, связанные с установкой зенитного ракетно-артиллерийского комплекса на борту МРК «Одинцово», завершены. Сразу после этого прошли и его предварительные испытания. На них «Панцирь» подтвердил заявленные разработчиками характеристики, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В дальнейшем все «Каракурты« будут строить в модификации, которая предусматривает наличие на их борту «Панцирей». Хотя ранее возникали серьезные сомнения, что такое сложное и специфическое изделие можно разместить на достаточно небольшом корабле.

Разработка и принятие на вооружение морского комплекса ПВО — сложная процедура, пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В море практически всегда есть качка. И она серьезно затрудняет разработку флотских систем вооружения, — рассказал он «Известиям». — Все корабельные комплексы должны быть стабилизированы и вести огонь вне зависимости от волн. Для этого соответствующим образом крепят пусковые установки и антенны радиолокационных станций, а приборы управления огнем делают поправку на качку.

Ранее «Известия» писали, что «Одинцово» войдет в состав 1-го Гвардейского дивизиона 36-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Его корабли стоят в военно-морской базе в Балтийске (Калининградская область).

Там уже уже несут службу первые корабли этого проекта — «Мытищи» и «Советск». Но, к сожалению, они имеют слабое зенитное вооружение. На корме МРК стоят по два артиллерийских комплекса АК-630, которые были приняты на вооружение более сорока лет назад.

С появлением «Одинцово» возможности ПВО балтийского соединения «Каракуртов» серьезно возрастут, уверен Валентин Селиванов.

— МРК, как правило, действуют из засады — выскочат из бухты, выстрелят «Калибрами» и опять скроются, — рассказал он. — В ходе такой скоротечной атаки «Панцирь» сможет прикрыть все «Каракурты». Он не будет бездействовать и при обороне военно-морских баз — его включат в единый огневой контур оперативного района.

Две рубежа обороны

Вооружение морского «Панциря-М» состоит из восьми зенитных установок и двух шестиствольных 30-мм автоматических пушек. Комплекс предназначен для защиты кораблей различного водоизмещения от массированных атак крылатых и противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также самолётов и вертолётов.

В «Панцирях» реализовали принцип двухрубежной ПВО, способной прикрыть корабль практически от любого воздушного удара. В случае приближения противника его сначала атакуют зенитные ракеты — на расстоянии в 20 км. Прорвавшиеся цели встречают скорострельные 30-мм автоматы. Их возможности позволяют завершить уничтожение противника в радиусе четырех километров.

Скорострельность пушек, имеющих в арсенале бронебойно-подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы, — до 10 тыс. выстрелов в минуту. Пройти два таких рубежа обороны крайне сложно, отмечают эксперты.

Одна из особенностей морского «Панциря» — возможность уничтожения надводных и прибрежных наземных целей. Это позволяет отражать атаку небольших боевых кораблей или судов, оказавшихся в радиусе действия ракет или пушек. В дальнейшем «Панцирь» заменит комплекс ПВО «Кортик», разработанный еще в советское время.

Боевое крещение

Сухопутный зенитный ракетно-пушечный комплекс прекрасно проявил себя в Сирии, где состоит на вооружении не только российских частей, но и армии САР. Первые комплексы были развернуты на авиабазе Хмеймим в 2015 году. Известно, что в начале октября 2017-го «Панцири» сбили две ракеты РСЗО «Град», а в декабре отразили две массированные ракетные атаки террористов. По данным Минобороны РФ, только за первые два года боевой работы в Сирии, «Панцирями» было сбито 54 ракеты РСЗО и 16 беспилотников террористов ИГ (организация запрещена в РФ).

ПВО САР активно использовала «Панцирь-С1» в апреле 2018 года при отражении массированного ракетного удара США и их союзников по стратегическим объектам в республике. Тогда, согласно официальным данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет была перехвачена 71. Причем «Панцири» поразили 23 цели из 25 оказавшихся в зоне досягаемости.

Комплексы успели отметиться и в других горячих точках планеты — в Северной Африке и на Аравийском полуострове. В частности, Ливийская народная армия Халифы Хафтара в прошлом году «Панцирем» сбила боевой самолет Правительства национального согласия. По одним данным, это был МиГ-23УБ, по другим — L-39. А в Йемене в 2017 году экипаж «Панциря» ОАЭ по ошибке уничтожил вертолет UH-60 Black Howk, принадлежащий союзным ВС Саудовской Аравии.

«Каракурты» имеют серьезный конструктивный запас для модернизации. Ранее «Известия» сообщали, что на его базе создадут морского охотника за субмаринами. Эти МРК должны будут защитить российские прибрежные воды и военно-морские базы от вражеских подводных лодок. В частности, они не должны позволить противнику приблизиться к стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Для того, они станут провожать и встречать АПЛ в море. Именно в этот момент субмарины наиболее уязвимы.