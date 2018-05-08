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«Каракурты» отращивают «Панцири»

Россия форсирует серийное строительство малых ракетных кораблей
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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«Каракурты» отращивают «Панцири»
2018-05-06 15:20:10">
2018-05-06 15:20:10
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В городе Отрадное Ленинградской области спущен на воду «Шквал» — третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Первым из кораблей своего типа его оснастили зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».

«Шквал», заложенный на верфи Ленинградского судостроительного завода «Пелла» в июле 2016 года, сошел на воду 5 мая.

Корабли этого типа несут мощное ударное вооружение — стандартный модуль универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 на восемь ячеек. Основным вооружением являются крылатые ракеты комплекса «Калибр»: 3М14 (для стрельбы по стационарным наземным целям) и 3М54 (противокорабельная ракета).

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С третьего и далее

Особенностью спущенного корабля стало плановое изменение состава вооружения. Первые три МРК оснащались 30-мм шестиствольными автоматами АК-630 — двумя в кормовой части надстройки. «Шквал» стал первым в серии, который сразу оснастили штатным средством ПВО: зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М». Именно в таком виде эти корабли и будут строиться далее.

В линии морских зенитно-артиллерийских комплексов («рогатых») реализован принцип двухрубежной ПВО. Комплексы такого типа разрабатывались для самообороны кораблей от ударов управляемыми ракетами. На первом рубеже цель атакуется высокоскоростными зенитными ракетами — максимально упрощенными по исполнению, с радиокомандным управлением и выносом всей сложной аппаратуры на борт корабля. На втором рубеже идет так называемый дострел: уничтожение не сбитых ракет противника скорострельными зенитными автоматами. Оба типа вооружения скомплексированы на одном боевом модуле.

каракурт
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

О разработке нового морского зенитно-артиллерийского комплекса известно давно. В 2000-х годах в тульском КБ приборостроения (ныне в составе ростеховского холдинга «Высокоточные комплексы») велась большая работа под шифром «Палица» — отработка решений для перспективного комплекса ВМФ. Однако проект был закрыт в конце 2000-х. В нынешней версии «Панцирь-М» собраны элементы работ по «Палице» и того, что уже было сделано для сухопутного комплекса «Панцирь-С».

На данный момент ЗРАК уже перестает быть чистым комплексом самообороны — этому способствует расширение зоны его действия. По сути, это универсальный зенитный комплекс ближнего рубежа. Так, ведутся работы по модернизации сухопутного комплекса «Панцирь-С» в версию «Панцирь-СМ», в которой зона поражения по дальности вырастет с 20 до 40 км, а дальность обнаружения цели — с 40 до 75 км.

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Экспортная версия «Панцирь-МЕ» в макетах и проспектах демонстрировалась на выставках с 2011 года. Летом 2017 года натурный экземпляр комплекса впервые был показан на площадке Санкт-Петербургского военно-морского салона.

Заявленные на салоне характеристики с ракетой 57Э6-Е1 предполагали зону поражения по дальности до 20 км и по высоте до 15 км. Поражение артиллерией обеспечивается на дальности до 4 км и по высоте до 3 км. Ракет на пусковой установке — восемь, а в системе хранения и подачи еще 32.

«Панцирь-М» на вооружение пока не принят, его государственные испытания начнутся в 2018 году на Черном море. Первоначально комплекс будет отработан на суше, а в дальнейшем предполагалось установить его для испытаний на один из кораблей.

Большая серия для не очень большого флота

Проект 22800 — это очередной подход к снаряду в попытке запустить наконец серийное строительство однотипных кораблей, для начала хотя бы для ближней морской зоны. Российский флот традиционно страдает от разнотипицы и коротких серий, что усложняет эксплуатацию и снабжение, а также удорожает стоимость постройки.

Малый ракетный корабль «Шквал» спустят на воду 5 мая

В семействе корветов проекта 20380 уже возникли как минимум четыре варианта (если тихоокеанские корветы ничем не отличаются по составу бортового оборудования от балтийских, а на этот счет есть разные мнения). При этом бросания из стороны в сторону с изменением состава оружия и радиоэлектронного вооружения вынуждают задать вопрос: а хорошо ли понимает сам флот, что он хочет получить на выходе? На эту проблему дополнительно накладывается общее плохое исполнение программы кораблестроения. По сути, строительство крупных надводных кораблей по линии госпрограммы вооружений 2011–2020 годов полностью провалено.

Но вот в случае с проектом 22800, кажется, пока всё идет сравнительно хорошо. После появления МРК проекта 21631 «Буян-М» боевые возможности подобного класса кораблей были оценены очень высоко. Однако «Буяны» проектировались на базе малых артиллерийских кораблей проекта 21630 («река–море»), предназначенных для действий в прибрежной зоне и имеющих малую осадку. Плюсом было то, что эти МРК могут использовать для оперативного маневра внутреннюю систему водных маршрутов страны. Минусом — скверная мореходность. «Каракурты» по замыслу имеют куда лучшую мореходность.

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Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Ракетный корабль «Ураган» пройдет испытания на Ладоге

На данный момент Минобороны объявило о намерении заказать как минимум 18 кораблей этого типа. Головной «Ураган» был заложен там же, на «Пелле», в конце 2015 года. Всего «Пелла» получила заказ на семь МРК, из которых «Ураган» и «Тайфун» уже достраиваются на плаву с 2017 года. «Ураган» в середине мая выйдет на ходовые испытания. Причем три корабля из них строятся не в Ленобласти, а в Крыму, на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии.

Еще пять «Каракуртов» строит Зеленодольский завод им. А.М. Горького. Здесь тоже не без Крыма: первые два из них уже заложены в Керчи, на заводе «Залив». Следующие шесть кораблей отойдут Тихоокеанскому флоту: четыре построят на Амурском судостроительном заводе и еще два — на Восточной верфи. Контракт на эти корабли будет подписан в 2019 году.

С учетом заявлений руководства военного ведомства, в приоритетах развития ВМФ по линии госпрограммы вооружений 2018–2027 годов — насыщение флота современными кораблями ближней морской зоны. Следовательно, «Каракурты» или их модернизация имеют хорошие шансы на по-настоящему крупную серию — возможно, первую такую в постсоветской истории флота.инфографика

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