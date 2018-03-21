«Шуя» примерит морской «Панцирь»

Большой ракетный катер «Шуя» станет «крестным отцом» для нового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М». На входящий в состав Черноморского флота корабль будет установлен первый опытный образец ЗРАК. Он пройдет полный цикл испытаний, включая пуски ракет и артиллерийские стрельбы по морским, наземным и воздушным целям. По сравнению с сухопутным «Панцирем-С» у морского увеличилась дальность обнаружения целей и стрельбы. По мнению экспертов, благодаря новейшему вооружению российские корабли получат надежнейшую защиту от всего, что движется в воздухе, — крылатых ракет, самолетов, вертолетов, беспилотников и авиабомб. Может комплекс работать и по кораблям и безэкипажным катерам противника.

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, работы по установке ЗРАК «Панцирь» на ракетном катере «Шуя» (Р-71, бортовой номер 962) проекта 12417 «Молния» уже начались на одном из крымских судостроительных предприятий. Боевой модуль комплекса, радиолокационная станция и другое оборудование будут смонтированы на опорных тумбах и фундаментах, где ранее крепились элементы морского ЗРАК предыдущего поколения «Кортик». Этот комплекс, производство которого было прекращено более 15 лет назад, на «Шуе» был демонтирован ранее. Ожидается, что размещение «Панциря-М» завершится в 2018 году, после чего катер приступит к его испытаниям на Черном море.

«Панцирь-М» был впервые представлен на Международном военно-морском салоне МВМС в Санкт-Петербурге в прошлом году.

По заявлению разработчиков, морской собрат прошедшего сирийскую школу сухопутного «Панциря-С1» превзошел «первенца» по всем статьям. РЛС нового комплекса «видит» цели на расстоянии до 75 км. Новый комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км (вместо 20 км у «Панциря-С1») и высотой 15 км. ЗРАК может одновременно стрелять по четырем целям, летящим со скоростью до одной тысячи метров в секунду (3600 км/ч).

— «Панцирь-М» наиболее полно отвечает всем современным угрозам, с которыми могут столкнуться российские корабли в море, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Это эффективная защита от сверхзвуковых и дозвуковых противокорабельных ракет. Он легко справится как с обычными самолетами и вертолетами, так и с морскими и воздушными беспилотниками.

Новый ЗРАК сможет надежно прикрыть с воздуха объекты разного назначения и ранга. Например, новейшие малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что уже третий серийный корабль этого проекта получит морской «Панцирь». Зенитные комплексы смогут защищать перспективные корветы, фрегаты и эсминцы и, естественно, более крупные по тоннажу корабли, в том числе вертолетоносцы, крейсера, ледоколы.

Ракетный катер «Шуя» построен на Средне-Невском судостроительном заводе в 1983 году. Его водоизмещение — 495 т. Катер способен развивать скорость до 42 узлов (78 км/ч) и способен без захода в порт пройти 1600 миль при скорости 20 узлов. Он вооружен двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных 2,5-тонных ракет «Термит». Катером управляет экипаж в составе 41 человека. С 1985 года корабль несет службу в составе Черноморского флота. Он входит в состав 41-й бригады ракетных катеров и базируется в бухте Карантинной (Севастополь). В последние годы Р-71 постоянно привлекается для тренировки корабельных расчетов ПВО. Он выполняет пуски морально устаревших ракет «Термит», которые используются в качестве мишеней на учебных стрельбах.