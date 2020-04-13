«Витязь» в арктической шкуре: ПВО Северного флота радикально усилят

«Витязи» плывут в Арктику. На Северном флоте появятся уникальные российские зенитные системы С-350. Немногим уступая С-400 «Триумф» в дальности стрельбы, они отличаются маневренностью и скорострельностью. С-350 могут совершать марши на сотни километров по пересеченной местности и сразу вступать в бой. Также в случае необходимости их можно перевозить на самолетах и кораблях. Эксперты отмечают, что «Витязи» могут быть развернуты за считаные часы практически в любой точке Арктики. Они позволят надежно прикрыть Севморпуть и важное северное стратегическое направление.

Северные рубежи

С-350, дооборудованные под арктические условия, поступят на вооружение частей ПВО объединенного стратегического командования Северного флота. Принципиальное решение об этом уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Сейчас в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота числятся две дивизии противовоздушной обороны. В зоне ответственности 1-й дивизии — Кольский полуостров, Архангельск и Северодвинск. Далее на восток небо контролирует 3-я дивизия. Два этих соединения прикрывают участок границы от Финляндии и Норвегии до острова Врангеля, за которым начинается зона ответственности частей ПВО Тихоокеанского флота.

На Крайнем Севере во времена СССР существовала мощная система противовоздушной обороны, которая была демонтирована в первые постсоветские годы, сообщил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Сейчас систему восстанавливают, потому что она имеет большое значение для страны, — рассказал специалист. — Самое короткое расстояние от США до промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири пролегает через Северный полюс. Давно подсчитано, что межконтинентальная стратегическая ракета летит над океаном 25–30 минут. На Северном и Северо-Западных стратегических направлениях у стран НАТО всегда были сосредоточены самые мощные ударные группировки. Советская армия и ВМФ, в свою очередь, сюда же направляли новейшее вооружение.

Не стоит забывать и про Северный флот, который ПВО надо защитить, потому что его надводные и подводные корабли должны обеспечить ответный удар по потенциальному противнику. Его будут прикрывать до момента развертывания основных сил в Мировом океане. Также системы ПВО должны контролировать весь Севморпуть, значение которого в последнее время возрастает, отметил эксперт.

Быстрый и современный

С-350 разрабатывалась на смену системам ПВО знаменитого семейства С-300, подчеркнул бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Вся электроника «Витязей» сделана на основе новой элементной базы, — отметил эксперт «Известиям». — Это позволило одновременно держать под прицелом и атаковать большое количество целей. Кроме того, система ПВО имеет повышенную помехозащищенность. Одно из главных отличий С-350 от предыдущих моделей этого семейства — наличие новых пусковых установок. Каждая из них способна нести 12 зенитных ракет против четырех на С-300. Это позволяет серьезно сэкономить время при перезарядке, что увеличивает скорострельность. Боевые модули установлены на высокопроходимом шасси, что делает их сверхмобильными, позволяя развернуть практически в любой нужной точке, а также быстро маневрировать во время боя. Важно, что С-350 особо эффективна против крылатых ракет.

Из комплексов «трехсотого» семейства сейчас на вооружении стоят три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) — С-300ПМ-2, С-300ПС и С-300ПТ, отметил специалист. С-300ПМ-2 в последние годы был серьезно модернизирован. В частности, получил новые вычислительные элементы и программное обеспечение. ЗРК также был унифицирован с системами С-400 и С-500, что позволяет им эффективно взаимодействовать в бою.

С-300ПС и С-300ПТ, выпущенные в 1970–1980-х годах, уже устарели. Срок эксплуатации этих ЗРК подходит к концу, и сейчас надо решать, списывать эти системы или продлевать им жизнь, заявил Александр Горьков.

«Витязь» предназначен для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов с воздуха. Он способен уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Комплекс может работать как автономно, так и в составе группировок ПВО, ВКС и сухопутных войск при управлении из единого командного пункта.

Система объединяет нескольких модулей на колесных шасси. Ее мозг — пункт боевого управления, куда поступает вся оперативная информация о воздушной обстановке. Электроника изготовлена на новой элементной базе, что повышает боевую производительность ПВО.

Многопрофильные РЛС, входящие в состав комплекса, отвечают за поиск и подсветку целей во время атаки. Станция дальнего обнаружения обеспечивает поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических объектов. Многофункциональная РЛС тоже способна находить летательные аппараты, но ее главная ­задача — привести к цели зенитные ракеты.

Вся работа ЗРК максимально автоматизирована. Электроника полностью контролирует ход боевых действий. Расчеты — только отслеживают процесс, но при необходимости операторы могут вмешаться в работу техники.

В арсенале С-350 есть два типа боеприпасов: ракета малой дальности 9М100, оснащенная инфракрасной головкой самонаведения, и изделие средней дальности 9М96 с «интеллектуальной» боевой частью. Они гарантируют уничтожение как современных, так и перспективных средств нападения: баллистических, крылатых ракет, истребителей, беспилотников и стратегических бомбардировщиков.

Время готовности комплекса к применению после длительного марша составляет около пяти минут — это безусловный плюс при ведении боевых действий с высокотехнологичными армиями.

Интерес иностранных держав к Арктике растет. В последние годы увеличилась интенсивность разведывательных полетов самолетов и беспилотников стран НАТО в районе ответственности частей ПВО Северного флота.

Правительство России разработало правила прохода по Севморпути зарубежных военных кораблей. В соответствии с ними иностранцам необходимо уведомить РФ о своих планах за 45 суток, также им надо будет взять на борт российского лоцмана.