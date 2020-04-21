Запрет на посещение храмов продлили в Нижнем Новгороде

Нижегородская епархия приняла решение о продлении запрета на посещение храмов. Жителям региона рекомендовано молиться дома и смотреть онлайн-трансляции служб.

По данным епархии, храмы и церкви не будут принимать прихожан до 30 апреля. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Богослужения будут проходить только при участии клиров монастырей. Такая ситуация связана с угрозой распространения коронавируса.

Прежде ограничение на посещение храмов действовало с 15 по 19 апреля. При этом одна из церквей Нижнего Новгорода пустила прихожан на пасхальное богослужение. Граждане находились в храме без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. По данному факту проводится проверка.

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