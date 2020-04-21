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Запрет на посещение храмов продлили в Нижнем Новгороде

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Нижегородская епархия приняла решение о продлении запрета на посещение храмов. Жителям региона рекомендовано молиться дома и смотреть онлайн-трансляции служб.

По данным епархии, храмы и церкви не будут принимать прихожан до 30 апреля. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Богослужения будут проходить только при участии клиров монастырей. Такая ситуация связана с угрозой распространения коронавируса.

Прежде ограничение на посещение храмов действовало с 15 по 19 апреля. При этом одна из церквей Нижнего Новгорода пустила прихожан на пасхальное богослужение. Граждане находились в храме без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. По данному факту проводится проверка.

За прошедшие сутки в России зафиксированы 5642 новых случая заражения коронавирусом. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек. Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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