Жительница Перми попросила проверить пасхальную службу с прихожанами

Несмотря на призыв Русской православной церкви воздерживаться от посещения храмов во время эпидемии коронавируса, в храме Всех Святых в Перми пасхальное богослужение прошло в присутствии прихожан, пишет Properm.ru 20 апреля.

Портал отмечает, что многих пермяков возмутила несознательность некоторых горожан, которые пришли в храм без масок. Критике подвергся и настоятель церкви Андрей Литовка, который позволил прихожанам целовать крест и иконы.

На опубликованных в сети кадрах трансляции богослужения видно, что люди прикладываются к иконам, и даже не всегда протирают их перед этим.

В итоге жительница Перми Ирина Форсюк обратилась в СК и ГУ МВД по Пермскому краю с жалобой. Как пояснила женщина, в храме нарушили санэпидрежима.

«Вся страна которую неделю сидит дома. Не выходит дальше магазина и соблюдает социальную дистанцию. Губернатор изо всех сил борется с заразой в крае и принимает все возможные меры. А Андрей Литовка, несмотря на строжайший запрет массовых мероприятий, проводит службу с целованием икон и креста без всякой обработки», - возмутилась женщина.

Ранее Русская православная церковь призывала верующих на время эпидемии отказаться от посещения церквей, но отметила, что выгонять из храмов никого не будут.

В Москве приняли решение проводить все пасхальные праздничные службы без прихожан.

Патриарх Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.