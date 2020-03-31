В РПЦ призвали образумиться проповедующих отказ от санитарных мер священников

Русская православная церковь (РПЦ) надеется на то, что священнослужители, которые проповедуют отказаться от мер предосторожности на фоне распространения коронавируса, вскоре образумятся. Об этом во вторник, 31 марта, заявил ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Понятно, что ситуация сложная, что люди переживают. Не со всем, во что выливаются эти переживания, можно согласиться, но волнение людей объяснимо. <...> Сегодня нам приходится жертвовать в том числе тем ритмом богослужений, к которому мы за несколько десятилетий привыкли и полюбили. <...> Что касается поведения тех, кого патриарх назвал «неразумными», очень надеемся, что они придут в разум, так сказать», ― рассказал он агентству.

Ранее, 29 марта, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными, а также призвал верующих не слушать их.

В тот же день во время проповеди в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ обратился к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов на период пандемии и молиться дома. Он отметил, что призыв не приходить в храмы был для него непростым решением, так как 51 год он проповедовал обратное.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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