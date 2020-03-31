Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

Жители Сургута устроили вечеринку в ночном клубе во время пандемии

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодые люди в Сургуте устроили вечеринку в ночном клубе, несмотря на запрет работы увеселительных заведений в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с распространением коронавируса. Об этом 31 марта сообщило ИА «Ура.ру».

В ХМАО из-за коронавируса закрыли развлекательные и спортивные заведения, однако некоторые предприниматели нарушают запрет. Глава города Вадим Шувалов в своем Instagram назвал это примером «инфантильной глупости» на фоне эпидемии.

Собака на деле: москвичи сдают питомцев в аренду для прогулок в карантин
Также на сервисах объявлений появились предложения изготовить спецпропуск для свободного передвижения по столице

«Владельцем клуба движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу?» — приводит слова мэра Сургута «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что контроль за недопущением работы развлекательных и торговых объектов будет усилен.

Нарушения также зафиксировали в Нефтеюганске, где попытались продолжить работу два фитнес-клуба. По словам мэра города Сергея Дегтярева, это является прямым нарушением постановления губернатора Натальи Комаровой. Он добавил, что все нарушения зафиксированы, ведется проверка. Виновных привлекут к ответственности.

В ХМАО обсуждается возможность усиления мер с введением режима полной самоизоляции жителей для борьбы с распространением коронавируса. Решение будет принято 31 марта на заседании регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. В регионе выявлено пять случаев заражения, причем все заболевшие — жители Сургута, которые приехали в марте из заграничных поездок. Четверо из них находятся в местной больнице, еще один человек — дома в самоизоляции ввиду отсутствия клинических проявлений инфекции, пишет «РИА Новости».

Идут на поправку: Госдума и СФ рассмотрят пакет антивирусных законов
Парламент введет наказание за нарушение правил самоизоляции и разрешит продавать лекарства онлайн

«Антикарантинную» вечеринку устроили в одном из клубов Уфы в субботу, 28 марта, несмотря на введенный властями Башкирии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Вечеринка активно продолжалась до момента, пока заведение не посетили сотрудники правоохранительных органов.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовала почти половина регионов РФ.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве
Карантин введен в семи из восьми СИЗО Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020