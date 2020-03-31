Жители Сургута устроили вечеринку в ночном клубе во время пандемии

Молодые люди в Сургуте устроили вечеринку в ночном клубе, несмотря на запрет работы увеселительных заведений в Ханты-Мансийском автономном округе в связи с распространением коронавируса. Об этом 31 марта сообщило ИА «Ура.ру».

В ХМАО из-за коронавируса закрыли развлекательные и спортивные заведения, однако некоторые предприниматели нарушают запрет. Глава города Вадим Шувалов в своем Instagram назвал это примером «инфантильной глупости» на фоне эпидемии.

«Владельцем клуба движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу?» — приводит слова мэра Сургута «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что контроль за недопущением работы развлекательных и торговых объектов будет усилен.

Нарушения также зафиксировали в Нефтеюганске, где попытались продолжить работу два фитнес-клуба. По словам мэра города Сергея Дегтярева, это является прямым нарушением постановления губернатора Натальи Комаровой. Он добавил, что все нарушения зафиксированы, ведется проверка. Виновных привлекут к ответственности.

В ХМАО обсуждается возможность усиления мер с введением режима полной самоизоляции жителей для борьбы с распространением коронавируса. Решение будет принято 31 марта на заседании регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом. В регионе выявлено пять случаев заражения, причем все заболевшие — жители Сургута, которые приехали в марте из заграничных поездок. Четверо из них находятся в местной больнице, еще один человек — дома в самоизоляции ввиду отсутствия клинических проявлений инфекции, пишет «РИА Новости».

«Антикарантинную» вечеринку устроили в одном из клубов Уфы в субботу, 28 марта, несмотря на введенный властями Башкирии режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Вечеринка активно продолжалась до момента, пока заведение не посетили сотрудники правоохранительных органов.

К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337. За весь период эпидемии в стране зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

29 марта в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Этому примеру последовала почти половина регионов РФ.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.