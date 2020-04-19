За закрытыми дверями: верующие отмечают Пасху

В Чите прихожанам не запрещалось посещение праздничной службы. Однако были предприняты все санитарные предписания — на входе всем измеряли температуру, а также соблюдалась безопасная дистанция между людьми.

На фото: Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите