За закрытыми дверями: верующие отмечают Пасху

Трансляция из храма велась на нескольких телеканалах, а также на официальном сайте Русской православной церкви
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Пасхальное богослужение в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Праздничная служба в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре
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Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
В Казанском кафедральном соборе Ставрополя праздничное богослужение провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
В Сербии праздничные службы тоже прошли без участия прихожан из-за действия комендантского часа с вечера пятницы, 17 апреля, до утра вторника, 21 апреля.
На фото: пасхальное богослужение в храме Святого Саввы в Белграде
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
В Чите прихожанам не запрещалось посещение праздничной службы. Однако были предприняты все санитарные предписания — на входе всем измеряли температуру, а также соблюдалась безопасная дистанция между людьми.
На фото: Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Чите
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Фото: Getty Images/Aziz Karimov
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку, Азербайджан
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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Верующие и священнослужители во время крестного хода у храма Рождества Христова в Красноярске
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Икона в церкви Николая Чудотворца в селе Филипповское Владимирской области
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