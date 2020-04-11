Онлайн-богослужение: в соборе Нотр-Дам отслужили торжественную мессу

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Верующие католической церкви отмечают предшествующую Пасхе Страстную неделю. 10 апреля в соборе Парижской Богоматери прошла торжественная служба по случаю Великой пятницы — дня казни Иисуса Христа
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Фото: Global Look Press/POOL/Ludovic Marin
Церемонию провел архиепископ Парижа Мишель Опети, а также викарный епископ Парижа Дени Жашье и настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Это второе богослужение, проведенное в соборе после пожара, произошедшего 15 апреля 2019 года. Огонь частично разрушил крышу, а также уничтожил часы и шпиль
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
На службе присутствовал французский скрипач Рено Капюсон
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Мишель Опети провел ритуал почитания тернового венца. Согласно Евангелиям, терновый венец был возложен на голову Иисуса во время распятия
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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
Терновый венец — одна из реликвий, которую удалось спасти после пожара в соборе Парижской Богоматери. В период Великого поста венец каждую пятницу выставлялся для почитания в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа
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Фото: Global Look Press/Panoramic/POOL/Ludovic Marin
Церемония состоялась без прихожан из-за опасности разрушения конструкций и ограничений на фоне эпидемии коронавируса
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В церемонии также принял участие актер Филипп Торретон, прочитавший тексты французских поэтов. А актриса Жюдит Шемла исполнила «Аве Мария» Франца Шуберта а капелла
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Фото: REUTERS/Pool/Ludovic Marin
Церемонию богослужения можно было наблюдать в прямом эфире — она транслировалась несколькими телеканалами
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Во время службы Мишель Опети произнес слова поддержки всем пострадавшим от коронавируса
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