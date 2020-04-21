Путин провел видеосовещание с экспертами по вопросам коронавируса

Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом. Эпидемиологическую обстановку обсудили по видеосвязи.

Глава РФ напомнил, что число россиян, заразившихся коронавирусом, растет не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой.

Несмотря на профилактические меры, благодаря которым удалось замедлить процесс распространения СOVID-19 в стране, инфекция зафиксирована во всех 85 регионах, добавил он. Более того, необходимо готовиться к тому, что «пик заболеваемости еще впереди», продолжил президент.